Космический зонд «BepiColombo» вплотную приблизился к цели

Согласно текущим расчетам, исследовательский зонд приблизится к самой маленькой планете Солнечной системы в следующий понедельник в 21:43 (CEST) с точностью до 247 километров, сообщило Европейское космическое агентство Esa из центра управления в Дармштадте.

По сообщению Esa, это будет третий из шести облетов ближайшей к Солнцу планеты.

Последний такой маневр у Меркурия был в июне прошлого года, когда дистанция составила 200 километров.

Такие облеты необходимы для замедления зонда из-за огромного гравитационного притяжения Солнца.

Во время предстоящего пролета должны быть включены бортовые приборы и сделаны снимки планеты до и после максимального сближения.