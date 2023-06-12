Путин признался в регулярном прохождении медосмотров «чтобы не лечиться»

Вечером 12 июня Владимир Путин поучаствовал в церемонии вручения государственных наград в московском Кремле, приуроченному ко Дню России. По случаю праздника лауреаты госнаград также поздравили Путина, пожелав ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В ответ на данное пожелание Владимир Путин публично заявил, что он регулярно проходит медицинские осмотры и советует это делать всем без исключения. Также президент признался, что прохождение медосмотров необходимо для того, "чтобы не лечиться" и направлено на упреждение развития заболеваний.