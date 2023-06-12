Леди Гага не стала платить обещанное вознаграждение за возвращение похищенного пса

Два дня спустя женщина по имени Дженнифер Макбрайд вернула собаку, и поскольку она до сих пор не получила награду, Макбрайд подала иск против обладательницы «Оскара» в начале этого года, требуя 1,5 миллиона долларов.

Как сообщает таблоид TMZ, Макбрайд много лет была знакома с похитителями собак, которые были осуждены.

По сведениям СМИ, у нее были отношения с отцом одного из преступников.

При этом Макбрайд было предъявлено обвинение в получении краденого, а также в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям, связанным с кражей.

По приговору суда она получила два года условно за присвоение краденого, но причастность к грабежу доказать не удалось.

Леди Гага в этой связи обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса с требованием отклонить иск Дженнифер Макбрайд.