«Боится, что развяжет»: Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского

Вечером понедельника, 12 июня, в Кремле состоялось вручение госнаград по случаю празднования Дня России. На мероприятии Владимир Путин подошёл с бокалом шампанского в руках ко главе "Первого Канала" Константина Эрнста, который стоял без горячительного напитка. Путин прокомментировал отсутствие шампанского в руках Эрнста словами "боится, что развяжет".

Примечательно, что после высказывания российского президента Константин Эрнст взял бокал с шампанским из рук Владимира Путина и присоединился к остальной группе находящихся в Кремле.