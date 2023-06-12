Кудрявцева сообщила, как в первый раз оставила маленькую дочь с мужем Макаровым

Речь идет о времени, когда Маша, которой сегодня 4 года, была младенцем.

Лера Кудрявцева рассказала, что с ее мужем Игорем Макаровым случилась истерика, а ее не было дома всего несколько часов. Он звонил супруге и кричал, что не знает, что делать с малюткой. Он боялся, что у девочки газики, болит живот и прочее.

Когда Лера приехала домой, то увидела картину, что уставший муж не отходит от спящей крикуньи, стараясь не издавать ни одного звука, чтобы не разбудить ее.

Своими воспоминаниями ведущая поделилась в эфире своей программы "Звезды сошлись".

Недавно звезда экрана выкладывала в Сеть фото своей повзрослевшей наследницы. Большинство подписчиков знаменитости сошлось во мнении, что девочка очень похожа на своего отца.