Карл III отпразднует свой первый день рождения в статусе короля верхом на коне

17:24 2023-06-12

Король Карл III в будущую субботу сядет верхом на лошадь, чтобы впервые с момента восшествия на престол принять участие в ежегодном параде, посвященном его дню рождения, объявил в понедельник Букингемский дворец.

Британские суверены отмечают свои дни рождения дважды: в частном порядке в день «Д», затем на официальной церемонии в июне, следуя многовековой традиции.

Эта церемония, получившая название «Внос знамени», берет свое начало во времена, когда шла подготовке к войне и солдатам показывали королевские знамена, чтобы они могли узнать их в суматохе боя.

Для своей первой церемонии в качестве монарха 74-летний король, родившийся в ноябре, сядет на лошадь и верхом пройдет парадом в качестве главнокомандующего семи полков королевской гвардии.

Впервые с 1986 года, года 60-летия Елизаветы II, британский монарх примет участие в этой церемонии, отметил источник.

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