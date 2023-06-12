Подкормка, которая только навредит луку, если вносить ее в июне

Органические удобрения совсем не то, что нужно луку в начале лета.

От навоза и птичьего помета лук не растет сочным и крепким. Также овощ невозможно будет долго хранить.

Такая подкормка нанесет вред и чесноку. Дело в том, что органика спосособствует разрастанию зеленой массы за счет корнеплода.

Примечательно, что зеленого лука будет много, но на вкус он будет излишне водянистым и ломким.

Нужно запомнить, что подобное удобрение вносить можно только осенью.