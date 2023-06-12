Конструкторы Пентагона создают бесшумную и невидимую подлодку на МГД

Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency), агентство министерства обороны США, отвечающее за исследования и разработку новых технологий, предназначенных для военного применения, работает над подводной лодкой такого типа.

Для этого ученые полагаются на технологию, которая существует с 1950 года: концепцию магнитогидродинамики (МГД).

Это поведение жидкости, которая проводит электрический ток в присутствии электромагнитных полей.

Кроме того, магнитогидродинамические электростанции имеют потенциал для производства электроэнергии в больших масштабах с уменьшенным воздействием на окружающую среду.

В случае с подводной лодкой применение технологии избавит конструкцию от гребного винта и приводного вала, а движение будет осуществляться с помощью магнитов и электричества.

Этот процесс позволит подводной лодке стать полностью бесшумной и, невидимой, что станет ее стратегическим преимуществом.