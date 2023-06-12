Эксперты советуют, что делать, если у груши чернеют листья

К сожалению, у плодовых деревьев, в частности груши, миллион заболеваний: бактериальной ожог, парша, сажистый грибок, плодовая гниль, черный рак груши и прочие.

Все эти напасти имеют общий симптом - черные листья.

Конечно, лучше предупредить, чем после убивать уйму времени и сил на лечение растений.

Ранней весной, как сойдет снег, нужно почистить территорию вокруг деревьев от мусора, а землю - перекопать. В этот же период актуальным будет внесение минеральных или органических удобрений.

До того как на груше появятся листочки, нужно обработать дерево горячей водой (60 градусов).

При появлении бутонов нужно применять такое средство, как "Агат" с интервалом в 18-20 дней.

Когда груша отцветет, следует ее подкормить калием и фосфором. Последняя подкормка золой и перегноем проводится в середине лета.

Осенью почки дерева обрабатываются 5%-ным раствором на основе мочевины, а 7%-ный ее раствор используют с целью обеззараживания грунта.

Конечно, нельзя забывать и об обработке ствола и ветвей раствором на основе извести и медного купороса.