Цветоводы скупают подгузники: зачем им это нужно

Дело в том, что подгузники любители цветов используют как дренажный слой, без которого никак не обойтись в цветочных горшках. Полимер-наполнитель удерживает влагу.
Взаимодействие жидкости и содержимого гигиенического средства приводит к тому, что получается гидрогель. Со временем он распадается в грунте на простые соединения.
Корни культурного растения, помещенные в такой гель, чувствуют себя комфортно и не гниют.
Такой же состав можно приобрести и в специализированных магазинах, но стоимость его "кусается".
Нет нужды выкидывать неиспользованные подгузники, ведь дачники покупают памперсы по акции, чтобы создать оптимальные условия в грунте при выращивании любимых растений.
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