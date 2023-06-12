Цветоводы скупают подгузники: зачем им это нужно

Дело в том, что подгузники любители цветов используют как дренажный слой, без которого никак не обойтись в цветочных горшках. Полимер-наполнитель удерживает влагу.

Взаимодействие жидкости и содержимого гигиенического средства приводит к тому, что получается гидрогель. Со временем он распадается в грунте на простые соединения.

Корни культурного растения, помещенные в такой гель, чувствуют себя комфортно и не гниют.

Такой же состав можно приобрести и в специализированных магазинах, но стоимость его "кусается".

Нет нужды выкидывать неиспользованные подгузники, ведь дачники покупают памперсы по акции, чтобы создать оптимальные условия в грунте при выращивании любимых растений.