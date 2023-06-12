Хаматова устроила истерику в театре, оскорбляя сотрудников матом

Речь идет о времени, когда Чулпан Хаматова радовала зрителей своими работами в России.

Истерики актрисы перед постановками были делом обыденным. Об этом рассказывают сотрудники театра, которые частенько попадали под горячую руку несдержанной особы. По словам работников учреждения культуры, Хаматова вела себя как избранная.

Костюмер Театра Наций сообщила представителям СМИ о том, как вела себя артистка за кулисами, когда собиралась выйти на сцену в рамках спектакля "Горбачев".

Дело в том, что Чулпан задержали костюм и она посылала всех и вся матом.

Хаматову называют неприятным человеком. Она все время была на взводе и ненавидела людей, которые работали рядом.