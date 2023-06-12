Путин оценил картину Вызов как огромный прорыв в мировом кинематографе и вручил награду создателям проекта в День России

Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды Героям Труда в День России.

Премию получили и создатели первой в мире картины, снятой в космосе. Они были награждены за достижение в области литературы и искусства.

Глава государства посчитал нужным оценить кинопроект. Он заявил, что российские кинематографисты совершили огромный прорыв в мировой киноиндустрии и сейчас являются первыми.

Путин выразил слова благодарности автору идеи и продюсеру "Вызова" Константину Эрнсту, режиссеру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд за их творчество.