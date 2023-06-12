Чеснок образует стрелки слишком рано: как не допустить подобного

Бывает и такое, что стрелкуется чеснок во время и после всходов. Причина - растение мерзнет.

Для того чтобы этого не случилось, не нужно торопиться быстрее посадить растение, важно также мульчирование грядок в холодных местах произрастания.

Неправильная мульча также может привести к раннему образованию стрелок чеснока. Не все компоненты можно использовать для этих целей.

Самым идеальным вариантом будет агроволокно.

Опилки и еловый лапник подойдут, если почва не слишком кислая.

При отсутствии излишней влаги, в том числе и в виде осадков, в качестве мульчи может использоваться и солома.