Чеснок образует стрелки слишком рано: как не допустить подобного

Бывает и такое, что стрелкуется чеснок во время и после всходов. Причина - растение мерзнет.
Для того чтобы этого не случилось, не нужно торопиться быстрее посадить растение, важно также мульчирование грядок в холодных местах произрастания.
Неправильная мульча также может привести к раннему образованию стрелок чеснока. Не все компоненты можно использовать для этих целей.
Самым идеальным вариантом будет агроволокно.
Опилки и еловый лапник подойдут, если почва не слишком кислая.
При отсутствии излишней влаги, в том числе и в виде осадков, в качестве мульчи может использоваться и солома.
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