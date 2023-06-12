Моррис: Россия и Китай «поставили шах» США, подорвав их главенство в мире

Вечером 12 июня журналисты новостного агентства Redacted News взяли интервью у аналитика Клейтона Морриса, который утверждает, что Китай и России нанесли совместный удар по главенствующей позиции Соединённых Штатов в мире, нарастив своё влияние в ближневосточных странах, в то время как Вашингтон утратил свой авторитет в данном регионе.

Также Моррис напоминает, что войска КНР разместили разведывательную базу на Кубе в 160 километрах от Флориды, следя за США, а экономические возможности Москвы и её партнёров по БРИКС постоянно растут, из-за чего можно сказать, что Россия и Китай "поставили шах" американскому государству в своеобразной геополитической шахматной партии.