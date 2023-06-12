Бурые листья на гортензии: каковы причины этого явления

Первое, что следует предпринять в таком случае, - это выявить причину явления. Бурые листья гортензии - очень частое "нарушение".

Первой причиной красной листвы на цветке может быть тот факт, что дачник перестарался с поливом.

Второе - почва. Перед тем, как посадить культуру, нужно убедиться, что кислотность грунта составляет 5 PH.

Такие вредители, как тля и галловая нематода могут привести гортензию к эффекту бурых листьев. Грибковые заболевания ухудшат внешний вид "дачной красавицы".

И, к сожалению, погода, защитить от которой растение бывает, если невозможно, то очень и очень сложно.