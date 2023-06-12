Лорак устроила шикарное торжество в честь 12-летия своей наследницы Софии

19:40 2023-06-12

Звездная мать Ани Лорак раскошелилась на день рождения дочки, устроив отличный праздник. Софии исполнилось 12 лет.

Исполнительница Ани Лорак родила наследницу Софию от бывшего мужа, турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу.

Артистка закатила пир на весь мир в честь 12-летия любимого чада.

Торжество прошло в стиле "Барби", соответствующим был и торт, а помещение было украшено розовыми шарами.

Не забыла звездная родительница поздравить девочку в своих социальных сетях. Она назвала Софию самой невероятной и восхитительной девочкой на свете.

Лицо наследницы на выложенном снимке мать закрыла.

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