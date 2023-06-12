Лорак устроила шикарное торжество в честь 12-летия своей наследницы Софии

Исполнительница Ани Лорак родила наследницу Софию от бывшего мужа, турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу.

Артистка закатила пир на весь мир в честь 12-летия любимого чада.

Торжество прошло в стиле "Барби", соответствующим был и торт, а помещение было украшено розовыми шарами.

Не забыла звездная родительница поздравить девочку в своих социальных сетях. Она назвала Софию самой невероятной и восхитительной девочкой на свете.

Лицо наследницы на выложенном снимке мать закрыла.