Лорак устроила шикарное торжество в честь 12-летия своей наследницы Софии

Исполнительница Ани Лорак родила наследницу Софию от бывшего мужа, турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу.
Артистка закатила пир на весь мир в честь 12-летия любимого чада.
Торжество прошло в стиле "Барби", соответствующим был и торт, а помещение было украшено розовыми шарами.
Не забыла звездная родительница поздравить девочку в своих социальных сетях. Она назвала Софию самой невероятной и восхитительной девочкой на свете.
Лицо наследницы на выложенном снимке мать закрыла.
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