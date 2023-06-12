Буланова взяла фамилию мужа, отказавшись от своей

Исполнительница Татьяна Буланова поразила подписчиков своих социальных сетей признанием.

Оказывается, популярная артистка не побоялась отказаться от своей знаменитой фамилии. Теперь она - Татьяна Руднева.

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Фанаты артистки впали в ступор от этой новости. О своих намерений сменить фамилию, певица не говорила до сих пор.

Поклонники не теряют надежды, что Татьяна продолжит использовать свою звездную фамилию как творческий псевдоним.

Напомним, что расписалась знаменитость со своим третьим мужем Валерием Рудневым 2 июня текущего года. Супруг исполнительницы на 19 лет младше ее.