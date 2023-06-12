Рецепт зеленого чая как эффективной подкормки для помидоров

Зеленый чай для помидоров готовится следующим образом: понадобятся сорняки, которыми следует наполнить бочку.

Бочку с травами заливают водой и настаивают состав в течение недели.

После траву раскладывают как мульчу под растения, а жидкостью поливают овощи, предварительно разбавив с водой в соотношении 1:10.

Такого же эффекта можно добиться при использовании навоза, разведенного в воде 1:10, или птичьего помета - 1:20.

Нужно быть внимательным, так как при наличии у томатов признаков жирования ни одну из подкормок применять нельзя.