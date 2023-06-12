Охлобыстин сообщил, что Ефремов, отбывающий тюремный срок, хочет отправиться в зону спецоперации

О стремлении Михаила Ефремова воевать в зоне СВО рассказал его друг и коллега по экрану Иван Охлобыстин.
Звезда "Интернов" объяснил, что Ефремова не взяли по той причине, что он больной и пожилой человек.
Он надеется на то, что после того, как Ефремов выйдет из МЛС, он найдет в себе силы, чтобы выходить на сцену и ставить спектакли как режиссер.
Охлобыстин назвал приятеля гениальным актером и режиссером, а также очень хорошим человеком, что большая редкость.
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