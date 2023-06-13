Байден продлил на год режим ЧС по Беларуси для введения санкций против Минска

13 июня пресс-служба Белого дома сообщила, что Джо Байден продлил действие американского указа №13405, который был подписал 16 июня 2006 года и дополнен указом №14308, изданным 09.09.2021. Данный указ регламентирует введение в США режима чрезвычайной ситуации по Беларуси, что позволяет администрации Вашингтона вводить новые антибелорусские санкции.

В тексте указа сказано, что политическая ситуация в Республике Беларусь представляет угрозу для нацбезопасности и внешнеполитической деятельности США. Мотивом для принятия указа является несогласие руководства Белого дома с результатами выборов президента в Беларуси.