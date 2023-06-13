Guardian: Сунак мешает Джонсону вернуться в парламент Британии

Журналисты издания Guardian со ссылкой на информатора сообщают, что Риши Сунак блокирует любые попытки Бориса Джонсона выдвинуть свою кандидатуру на выборы в парламент Великобритании от консервативной партии. По данным инсайдера, Сунак уже отклонил три заявки союзников Джонсона на членство в Палате Лордов.

Риши Сунак уверен, что Борис Джонсон пытается пролоббировать своё возвращение в парламент, внедряя туда лояльных ему чиновников, пишут в Guardian. Сам Джонсон категорически отвергает подобные обвинения со стороны Сунака.