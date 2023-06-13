Кличко раскритиковал экс-звезду «Баварии» Анатолия Тимощука

Перед 1000-м международным матчем сборной Германии по футболу против Украины в понедельник, соотечественник Тимощука Владимир Кличко, прокомментировал, что «это правда, что его лишили всех титулов»

Он сообщил в комментарии Bild: «Тимощук решил поддержать военного преступника, который использует сотни тысяч российских солдат и хочет уничтожить Украину».

В начале марта федерация футбола Украины отозвала у Тимощука тренерскую лицензию и исключила его из списка игроков национальной сборной.

В заявлении ассоциации также говорится, что ему «пожизненно запрещено заниматься футболом на территории Украины».