Президент Ирана начал визит в Латинскую Америку со встречи в Венесуэле

«Этот визит — новая веха в наших отношениях, построенных на братстве, на сотрудничестве между двумя народами, между двумя странами, рожденными как братья», — сказал Мадуро в Каракасе.

«Империям и гегемониям должен быть положен конец, а самобытность всех регионов мира, всех культур, всех народов должна уважаться. Иран и Венесуэла едины душой и духом», - добавил он.

Во время своей первой поездки в Латинскую Америку с момента вступления в должность в 2021 году Раиси в ближайшие дни посетит Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.

Все эти государства объединяет неприязнь к США, которые ввели санкции против этих стран за нарушение прав человека и "поддержку террористической деятельности".

Иран неоднократно помогал Венесуэле, сильно пострадавшей от санкций, продовольствием и топливом.