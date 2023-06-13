Шольц и Макрон не поддержали конкретных предложений Дуды по членству Украины НАТО

Канцлер Олаф Шольц встретился в понедельник с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой.

Перед началом встречи Дуда призвал ее участников: «Украина ждет четкого сигнала относительно четкой перспективы членства в НАТО».

Он выразил надежду, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе принесет «свет в конце туннеля», которого так жаждет Украина.

Шольц был более осторожен в высказываниях, и сказал, что интенсивные дебаты о гарантиях безопасности имеют смысл.

Франция и Германия в отличие от Польши заняли выжидательную позицию по вопросу вступления Украины в НАТО, но по-прежнему лидируют в поставках тяжелых вооружений Киеву.