Байдену пришлось отменить встречи из-за зубной боли

Байдену в понедельник пришлось лечить корневые каналы из-за зубной боли, сообщает dpa.

Совместная пресс-конференция со Столтенбергом и госсекретарем США Энтони Блинкеном, запланированная на вторник (по местному времени) также отложена.

Байден пожаловался на боль в воскресенье, сообщил в понедельник личный врач президента Кевин О'Коннор.

Его осмотрели в процедурном кабинете Белого дома и сделали рентген и он прошел лечение корневых каналов, сообщил личный врач.

«Осложнений не было», резюмировал О'Коннор.

Но в понедельник утром (по местному времени) у Байдена снова возникла боль. По словам О'Коннора, этого следовало ожидать.