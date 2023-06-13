Трамп прибыл в Майами, где полиция готовится к массовым протестам

Самолет Трампа приземлился в аэропорту Майами в понедельник днем ​​(по местному времени), там политик устроил предвыборный штаб на своем курорте Дорал.

Судебное заседание по делу о секретных документах состоится во вторник в федеральном суде Майами.

Трампа обвиняют в заговоре с целью воспрепятствования расследованию и незаконном хранении особо секретной информации.

Это первый случай предъявления федеральных обвинений бывшему президенту США, которые Трамп отвергает.

Майами готовится к суду усилением служб безопасности.

«Мы очень серьезно относимся к этому событию. Мы знаем, что все может обернуться к худшему, но это не путь Майами», — заявил начальник полиции Мэнни Моралес на пресс-конференции в понедельник.

Он подчеркнул, что силовики готовы ко всему и будут следить за тем, чтобы ситуация не обострилась.

«У нас есть опыт работы во время крупных демонстраций», — напомнил Моралес.

По его словам, ресурсов полиции хватит на сдерживание до 50 000 демонстрантов.