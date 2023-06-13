Украинский беженец выиграл полмиллиона по скретч-карте

Игрок купил свой билет за пять евро на заправке, сообщил в понедельник представитель национальной лотерейной компании.

Как и всех обладателей сумм свыше 100 000 евро, его пригласили в штаб-квартиру лотереи в Брюсселе для передачи денег.

«У него были очень смешанные чувства», — сообщил Джок Вермоэр представитель Lotto.

«Его мысли явно были об Украине, и в это время трудно радоваться, из-за того, что происходит в его стране».

В то же время молодой человек рад своей победе и полон надежд на будущее.

Он хочет использовать деньги, «чтобы сделать что-то для своих соотечественников и восстановления своей страны».

Однако сначала он планирует праздник для бельгийской семьи и друзей, которые помогли ему найти работу и интегрироваться после миграции в Бельгию.