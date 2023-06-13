Десятки тысяч рыб выбросило на пляж в Техасе

Ученые изучили это явление и пришли к выводу, что высокая смертность рыбы произошла из-за с недостатка кислорода в воде.

Таким образом, рыба умерла от удушья в нагретой воде, т.к. чем выше температура воды, тем меньше в ней количество доступного кислорода - это то, что ученые называют гипоксией, которая усиливается из-за глобального потепления.

«Когда температура воды превышает 21°C, рыбе становится трудно получать достаточное количество кислорода для выживания», — сообщается в отчете.

В последние дни вода прогрелась до 26°C.

Несмотря на то, что власти приложили усилия по очистке набережной, волны продолжают выбрасывать на берег новые партии погибшей рыбы.