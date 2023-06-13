Лондон вновь заявляет, что Иран отправляет в Россию все больше дронов

Минобороны Британии, заявило, что теперь беспилотники будут доставляться из Ирана водным транспортом через Каспийское море, а не авиацией, как это якобы было ранее.

«Поставляя это оружие, Иран продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН», - предупредили спецслужбы.

Кроме того, Россия работает над запуском отечественного производства беспилотников и «почти наверняка» пользуется поддержкой Ирана, говорится в сообщении.

Источник отмечает, что значимость Каспийского моря для России значительно возросла с началом СВО.

«Этот маршрут позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, включая поставки оружия, она надеется, что будет менее уязвима перед международными санкциями», — говорится в заявлении.

Ранее британские спецслужбы сообщали о якобы строительстве под Москвой завода по производству БПЛА с иранскими технологиями и консультантами.