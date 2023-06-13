Дачники никогда не выбрасывают тюбики с оставшейся зубной пастой

Экономность - качество, помогающее не потратить лишних средств даже по уходу за растениями на даче.

Дачники со стажем, к примеру, никогда не выкинут тюбик от зубной пасты, из которого уже ничего не выдавливается. Такие люди разрежут его и соберут остатки пасты, чтобы приготовить из гигиенического средства отличный состав против насекомых, истребляющих посадки.

На большое ведро воды необходимо взять 50 граммов пасты. Дав настояться раствору, его переливают в пульверизатор.

Таким настоем опрыскивают капусту, которой не будет страшно нашествие белянок.

Данную обработку проводят в конце весны или в начале июня.

Такое же средство поможет и для защиты других культур от тли и муравьев.