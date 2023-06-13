Дачники никогда не выбрасывают тюбики с оставшейся зубной пастой

Экономность - качество, помогающее не потратить лишних средств даже по уходу за растениями на даче.
Дачники со стажем, к примеру, никогда не выкинут тюбик от зубной пасты, из которого уже ничего не выдавливается. Такие люди разрежут его и соберут остатки пасты, чтобы приготовить из гигиенического средства отличный состав против насекомых, истребляющих посадки.
На большое ведро воды необходимо взять 50 граммов пасты. Дав настояться раствору, его переливают в пульверизатор.
Таким настоем опрыскивают капусту, которой не будет страшно нашествие белянок.
Данную обработку проводят в конце весны или в начале июня.
Такое же средство поможет и для защиты других культур от тли и муравьев.
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