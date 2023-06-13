Разрастание корней малины можно убрать при помощи посадки правильных растений рядом

Самым эффективным решением данной проблемы является посадка рядом с ягодным кустарником "правильных соседей", которые не потерпят посягательств на свою территорию.

Метлица - сорняк, но в борьбе с разрастанием малины она отличный помощник.

Дело в том, что растение имеет сильную и разветвленную корневую систему, не позволяющую кустарнику разрастаться.

Метлицу садят в междурядьях малинника или по его периметру.

Фасоль - отличный сосед, который, насыщая почву азотом, дает возможность своей ароматной соседке все силы направлять на рост ягод, а не корня. Также бобовая культура защищает малину от таких вредителей, как тля, клопы.

Фасоль садят либо вблизи малины, либо на соседней грядке.

Щавель - еще одно растение, благотворно влияющее на кустарник. Выделяя в грунт кислоту, оно создает идеальные условия для роста "надземной" части малины, а не для разрастания корневища.

Щавель садят между кустами малины или вдоль малинника.