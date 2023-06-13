Бывшая жена Моргерштерна Зинатуллина госпитализирована с сотрясением головного мозга

Оказывается, Дилара Зинатуллина получила сотрясение мозга в результате падения с коня.
К счастью, звезду интернета вовремя доставили в больницу.
В своем личном блоге бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Алишера Моргерштерна рассказала, она прошла все необходимые обследования. Врачи утверждают, что жизни знаменитости теперь ничего не угрожает.
Дилара призналась, что расстроена из-за несчастного случая, произошедшего с ней, но конным спортом будет продолжать заниматься по-прежнему.
Известно, что девушка только начала учиться новому виду деятельности. Это было лишь второе занятия, а непослушного жеребца зовут Араб.
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