Бывшая жена Моргерштерна Зинатуллина госпитализирована с сотрясением головного мозга

10:59 2023-06-13

В последнее время экс-избраннице Алишера Моргерштерна не везет. Недавно блогер Дилара Зинатуллина попала в ДТП в Дубае, но тогда все обошлось. Теперь же стало известно, что несчастная угодила в больницу с сотрясением головного мозга.

Оказывается, Дилара Зинатуллина получила сотрясение мозга в результате падения с коня.

К счастью, звезду интернета вовремя доставили в больницу. 

В своем личном блоге бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Алишера Моргерштерна рассказала, она прошла все необходимые обследования. Врачи утверждают, что жизни знаменитости теперь ничего не угрожает.

Дилара призналась, что расстроена из-за несчастного случая, произошедшего с ней, но конным спортом будет продолжать заниматься по-прежнему.

Известно, что девушка только начала учиться новому виду деятельности. Это было лишь второе занятия, а непослушного жеребца зовут Араб.

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