Бывшая жена Моргерштерна Зинатуллина госпитализирована с сотрясением головного мозга

Оказывается, Дилара Зинатуллина получила сотрясение мозга в результате падения с коня.

К счастью, звезду интернета вовремя доставили в больницу.

В своем личном блоге бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Алишера Моргерштерна рассказала, она прошла все необходимые обследования. Врачи утверждают, что жизни знаменитости теперь ничего не угрожает.

Дилара призналась, что расстроена из-за несчастного случая, произошедшего с ней, но конным спортом будет продолжать заниматься по-прежнему.

Известно, что девушка только начала учиться новому виду деятельности. Это было лишь второе занятия, а непослушного жеребца зовут Араб.