Идеальная подкормка для гороха в июне, чтобы он вырос крупным, сладким и сочным

В начале месяца гороху не нужен азот. Упор необходимо сделать на калийные и содержащие магний удобрения.

Подкормить почву необходимыми микроэлементами помогут несгоревшие древесные остатки.

Применять подобное удобрение лучше в сухом виде при посадке растения.

Если горох уже растет, то отличный результат даст настой на основе золы.

Приготовить состав несложно: остатки сгоревшей древесины заливают горячей водой в соотношении 1:2 (1 порция золы и 2 воды).

Настаивать раствор следует в течение 2 суток. После его нужно процедить. Полученной жидкостью поливают почву, где растет бобовое растение.