Идеальная подкормка для гороха в июне, чтобы он вырос крупным, сладким и сочным

11:13 2023-06-13

Правильно подобранное удобрение для любого растения - гарантия того, что растение вырастет крепким, здоровым и даст желаемые плоды. Какое питание поможет вырастить крупный, сладкий и сочный горох?

В начале месяца гороху не нужен азот. Упор необходимо сделать на калийные и содержащие магний удобрения.

Подкормить почву необходимыми микроэлементами помогут несгоревшие древесные остатки.

Применять подобное удобрение лучше в сухом виде при посадке растения.

Если горох уже растет, то отличный результат даст настой на основе золы.

Приготовить состав несложно: остатки сгоревшей древесины заливают горячей водой в соотношении 1:2 (1 порция золы и 2 воды).

Настаивать раствор следует в течение 2 суток. После его нужно процедить. Полученной жидкостью поливают почву, где растет бобовое растение.

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