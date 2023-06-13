Идеальная подкормка для гороха в июне, чтобы он вырос крупным, сладким и сочным

В начале месяца гороху не нужен азот. Упор необходимо сделать на калийные и содержащие магний удобрения.
Подкормить почву необходимыми микроэлементами помогут несгоревшие древесные остатки.
Применять подобное удобрение лучше в сухом виде при посадке растения.
Если горох уже растет, то отличный результат даст настой на основе золы.
Приготовить состав несложно: остатки сгоревшей древесины заливают горячей водой в соотношении 1:2 (1 порция золы и 2 воды).
Настаивать раствор следует в течение 2 суток. После его нужно процедить. Полученной жидкостью поливают почву, где растет бобовое растение.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__