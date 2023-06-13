Лучший полив для роз в июне: советы опытных цветоводов

Полив очень важен для растений в этот период. Розы - не исключение из правил.

Воды должно быть достаточно, но не ее застоя. Такой эффект достигается регулярным, но умеренным поливом.

Поливают цветы 1 раз в 5 дней при жаркой погоде, и раз в 10 дней, если на улице нежарко и влажно. Вода цветам нужна утром и вечером, когда не палит солнце.

Некоторые поливают растения чистой, прогретой водой, но лучше еще и подкормить культуру одновременно с увлажнением.

Отлично зарекомендовал себя "медовый" полив, защищающий "дачных красавиц" от грибка. На ведро воды берут 1 столовую ложку меда.

Таким составом подкармливать любимые растения можно не чаще 1 раза в месяц.

Йод поможет справиться розам с вирусами и бактериями, поможет формированию крупных красивых цветов.

В большом ведре воды растворяют 1 чайную ложку антисептического средства. Таким настоем розы опрыскивают 1 раз в 2 недели.

Зола - источник калия, укрепляющий стебли, листья и корни цветов.

1 стакан воды растворяют в 10 литрах воды, настаивают раствор сутки, процеживают и поливают 1 раз в месяц.