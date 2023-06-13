Звезда картины Однажды в Америке Трит Уильямс трагически погиб 12 июня

Известное издание New York Times информирует о трагической гибели популярного актера Трита Уильямся, ушедшего из жизни на 72-м году жизни.
Оказывается, в мотоцикл артиста врезался внедорожник в Дорсете, штат Вирджиния вчера (12 июня).
За час до гибели знаменитость выложил в Сеть снимок, на котором похвастался своим стриженным газоном. Родные утверждают, что в это время он уже надел шлем для езды на мотоцикле, который, к сожалению, не смог спасти звезду мирового экрана от сильнейшего удара.
За свою актерскую карьеру Уильямс успел получить 3 статуэтки премии "Золотой глобус". Самой знаменитой его работой является роль в картине "Волосы" режиссера Милоша Формана, повествующая о хиппи.
Знают его зрители и по более современным проектам таким, как "Байки из склепа", "Принц города", "127 часов", "Однажды в Америке".
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__