Кабачки гниют и желтеют пока не выросли: эксперты подсказывают, как этого не допустить

Что качается места для посадки, то для кабачков нужно выбирать открытые, хорошо освещенные участки. Грунт должен быть хорошо дренирован и удобрен органикой.

Постоянный полив овощей особенно в солнцепек - обязательное условие. Но тут главное не переусердствовать, так как переувлажнение земли приведет к гниению кабачков. За состоянием почвы нужно следить, не допуская пересыхания.

Нужны растению и питательные вещества. Культура любит подкормки на основе азота, фосфора и калия.

Избежать болезней и нашествий вредных насекомых поможет обработка специальными составами.

Нельзя пропустить время сбора урожая, так как перезревшие кабачки будут гнить.

Хранить овощи следует в прохладном и сухом месте, поместив их в бумажные пакеты или деревянные ящики.

Соблюдение вышеперечисленных условий поможет избежать проблем с гниением и пожелтением кабачков.