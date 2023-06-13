Лукашенко: Сапегу могли помиловать раньше, но была «волокита» со стороны РФ

13 июня Александр Лукашенко сообщил, что он помиловал российскую гражданку Софию Сапегу из-за того, что она "влюбилась" в белоруса Романа Протасевича, по глупости совершив ряд преступлений, направленных на свержение власти в Беларуси из-за привязанности к объекту романтической связи, который разделял подобные политические воззрения.

По словам Лукашенко, Протасевича помиловали, из-за чего нахождение Сапеги в колонии оказалось неуместным. Вместе с тем президент признаёт, что Софию Сапегу могли помиловать раньше на полгода, однако с российской стороны была "волокита".