Дачники используют особый раствор для получения обильного урожая баклажанов

Конечно, не только подкормка, но и защита от вредителей жизненно необходима для дачных культур.
Настой ромашки защитит любимые баклажаны от паутинного клеща, а состав на основе золы от тли.
Есть и универсальное средство, способное защитить от всех вредителей сразу.
Ингредиентами для чудо-средства будут пряные растения, измельчённый лук и зубчики чеснока, одуванчик.
Каждого компонента необходимо взять один стакан. Все составляющие измельчают в блендере.
Массу помещают в большое ведро, которое полностью заливается водой.
В смесь добавляют чуть-чуть жидкого мыла, чтобы капли состава оставались на растении.
Через пару часов состав процеживают, помещают в пульвелизатор и опрыскивают растения.
Такая обработка проводится всего 1 раз, и прощай вредители.
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