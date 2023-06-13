Дачники используют особый раствор для получения обильного урожая баклажанов

Конечно, не только подкормка, но и защита от вредителей жизненно необходима для дачных культур.

Настой ромашки защитит любимые баклажаны от паутинного клеща, а состав на основе золы от тли.

Есть и универсальное средство, способное защитить от всех вредителей сразу.

Ингредиентами для чудо-средства будут пряные растения, измельчённый лук и зубчики чеснока, одуванчик.

Каждого компонента необходимо взять один стакан. Все составляющие измельчают в блендере.

Массу помещают в большое ведро, которое полностью заливается водой.

В смесь добавляют чуть-чуть жидкого мыла, чтобы капли состава оставались на растении.

Через пару часов состав процеживают, помещают в пульвелизатор и опрыскивают растения.

Такая обработка проводится всего 1 раз, и прощай вредители.