Опытные дачники никогда не будут выращивать огурцы и помидоры в одной теплице

Дело в том, что томаты и огурцы способны оказать негативное влияние друг на друга, о чем со знанием дела сообщает агроном Анастасия Коврижных.
Оказывается, у растений абсолютно разные климатические условия выращивания.
Если в теплице угождать помидорам, то не поздоровится огурцам. Урожайность последних значительно снизится, да и вкус их будет не на уровне.
При создании идеальных условий для огурцов помидоры будут болеть и могут даже погибнуть впоследствии.
Огурцы любят влажность при высокой температуре, а помидорам показан сухой климат.
Лучшим решением проблемы будет выращивание любимых овощей в разных теплицах.
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