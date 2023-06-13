Опытные дачники никогда не будут выращивать огурцы и помидоры в одной теплице

Дело в том, что томаты и огурцы способны оказать негативное влияние друг на друга, о чем со знанием дела сообщает агроном Анастасия Коврижных.

Оказывается, у растений абсолютно разные климатические условия выращивания.

Если в теплице угождать помидорам, то не поздоровится огурцам. Урожайность последних значительно снизится, да и вкус их будет не на уровне.

При создании идеальных условий для огурцов помидоры будут болеть и могут даже погибнуть впоследствии.

Огурцы любят влажность при высокой температуре, а помидорам показан сухой климат.

Лучшим решением проблемы будет выращивание любимых овощей в разных теплицах.