Олимпийская чемпионка Тори Боуи умерла при родах

32-летняя американка умерла во время родов, заявила Холланда, тем самым положив конец спекуляциям о причине смерти.

2 мая американскую легкоатлетку нашли знакомые, мертвой на кровати в своем доме в Уинтер-Гарден, штат Флорида.

После того, как в течение нескольких дней не удалось связаться с ее семьей, они сообщили об этом в местную полицию. Американский портал «TMZ» сообщает, что олимпийская чемпионка была на восьмом месяце беременности и умерла во время родов.

Не выжила и находившаяся в утробе матери девочка.