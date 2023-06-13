Кактус приносит огромную пользу своим хозяевам

Идеальным для посадки экзотических растений будет хорошо освещенное место. Отлично себя чувствуют растения, расположенные в южной и восточной части жилья.

Кактусам не нужны частые поливы, так как они замечательно удерживают влагу.

В холодный период достаточно поливать комнатное растение дважды в месят, а когда стоит жара, 1 раз в 10 дней.

Цветут кактусы недолго, но очень красиво.

А самое главное эти растения являются мощным оберегом от негатива, повышают умственные способности людей, живущих в доме, и избавляют от головной боли.