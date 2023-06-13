Утяшева встала на защиту Высоцкой на фоне массовой травли знаменитости

14:35 2023-06-13

Экс-гимнастка, ведущая и по совместительству жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева пригласила на свое шоу актрису Юлию Высоцкую, которой оказала поддержку в рамках негатива, который вылился на звезду экрана из-за ее шоу "Едим дома".

Российская актриса и ведущая Юлия Высоцкая подверглась настоящей травле в Сети из-за своего кулинарного шоу "Едим дома". Мимо скандала не пришла телеведущая Ляйсан Утяшева.

Жена Павла Воли сообщила в соцсетях, что пригласила Высоцкую в свой проект в качестве гостя. Утяшева заявила, что сделала это "со всей любовью и нежностью".

Ляйсан не стала скрывать, что готовка - такое дело, в котором у каждого случаются промахи.

Утяшева обратилась к представителям актрисы, чтобы те связались с ней, сообщив, что знаменитость сможет участвовать в ее программе только осенью текущего года, не раньше.

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