АР: Сильный ураган готов обрушиться на Индию и Пакистан

Ожидается, что циклон, под названием «Бипарджой» достигнет материковой части соседних Индии и Пакистана со скоростью ветра до 150 километров в час в четверг при сильном дожде, как сообщила во вторник индийская метеорологическая служба.

Это, вероятно, произойдет на побережье между северо-западным индийским городом Мандви и пакистанским мегаполисом Карачи.

Власти Пакистана заявили, что во вторник они начали эвакуацию около 100 000 человек на некоторых участках побережья.

Больницы и службы экстренной помощи также находятся в состоянии повышенной готовности.

По словам главного метеоролога Пакистанского метеорологического института Сардата Сафараза, «Бипарджой» — самый сильный циклон,который обрушился на Пакистан за 25 лет.

По сообщению местного телеканала NDTV, во вторник власти в Индии доставили тысячи людей к побережью в безопасное место.

Рыбакам было приказано не выходить в море в пострадавшем районе.

По их собственным заявлениям, во вторник вечером береговая охрана Индии вывела в безопасное место 50 сотрудников нефтяной буровой платформы у побережья пострадавшего штата Гуджарат.

По данным Индийской метеорологической службы, в регионе ожидается крупный ущерб домам, дорогам, инфраструктуре электроснабжения и связи, а также посевам.

Ожидаются также перебои в движении поездов.