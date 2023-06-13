В Ноттингеме грузовик наехал на прохожих, погибли три человека, центр города оцеплен

15:10 2023-06-13

Центр Ноттингема был полностью оцеплен полицией утром во вторник, 13 июня после случившейся там трагедии с наездом грузовика на прохожих.

Три человека получили смертельные травмы в нескольких местах в центре города в результате «трагического инцидента» с участием фургона, заявили в полиции.

Водитель грузовика был арестован по подозрению в убийстве.

Сообщается, что еще три человека были госпитализированы с ранениями.

На фотографиях и видео, циркулирующих в социальных сетях, заметно присутствие полиции и кордоны безопасности, блокирующие несколько улиц в центре города.

Сообщается, что к расследованию уже подключилось контртеррористическое подразделение британской полиции.