В Ноттингеме грузовик наехал на прохожих, погибли три человека, центр города оцеплен

Три человека получили смертельные травмы в нескольких местах в центре города в результате «трагического инцидента» с участием фургона, заявили в полиции.

Водитель грузовика был арестован по подозрению в убийстве.

Сообщается, что еще три человека были госпитализированы с ранениями.

На фотографиях и видео, циркулирующих в социальных сетях, заметно присутствие полиции и кордоны безопасности, блокирующие несколько улиц в центре города.

Сообщается, что к расследованию уже подключилось контртеррористическое подразделение британской полиции.