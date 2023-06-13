Закон в пользу ЛГБТ впервые рассмотрен в парламенте Японии

Нормативный документ сразу же подвергся критике за то, что он не оправдал ожиданий, при этом Япония остается единственной страной G7, не признающей однополые союзы.

Текст нового для Японии закона обсуждался в нижней палате парламента месяцами.

Самые консервативные депутаты не хотели вводить антидискриминационную поправку, утверждая, что это усугубит разногласия в обществе и вызовет неправомерные судебные разбирательства.

В итоге был найден компромисс с пунктом, запрещающим любую «несправедливую дискриминацию» в отношении сексуальных меньшинств.

Но добавление слова «несправедливый», по мнению активистов ЛГБТ, ослабляет сферу действия закона, означая, что определенные виды дискриминации будут справедливыми.