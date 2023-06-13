Пельш госпитализирован в московскую больницу из-за проблем с сердцем

Самочувствие популярного ведущего российского телевидения Валдиса Пельша в последнее время оставляет желать лучшего.
Недавно сообщалось о проблемах знаменитости в плане здоровья.
И вот снова звезде экрана стало плохо, да так, что без врачей справиться не удалось, о чем информирует 5 tv.ru.
По имеющейся информации, после медицинского осмотра Пельша госпитализировали с диагнозом нарушение сердечного ритма.
В настоящее время шоумен находится под постоянным наблюдением медицинских работников.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__