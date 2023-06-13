Пельш госпитализирован в московскую больницу из-за проблем с сердцем

Самочувствие популярного ведущего российского телевидения Валдиса Пельша в последнее время оставляет желать лучшего.

Недавно сообщалось о проблемах знаменитости в плане здоровья.

И вот снова звезде экрана стало плохо, да так, что без врачей справиться не удалось, о чем информирует 5 tv.ru.

По имеющейся информации, после медицинского осмотра Пельша госпитализировали с диагнозом нарушение сердечного ритма.

В настоящее время шоумен находится под постоянным наблюдением медицинских работников.