Ученые: Турбулентность в полете увеличивается по мере нагревания планеты

С 1979 по 2020 год сильная турбулентность увеличилась на 55% на часто используемом маршруте в Северной Атлантике, отметили исследователи.

Они объясняют это тем, что воздух на больших высотах сильно нагревается из-за выбросов углерода и скорость ветра меняется.

«После десяти лет исследований, показывающих, что изменение климата приведет к увеличению турбулентности при ясном небе в будущем, теперь появились данные, свидетельствующие о том, что это увеличение уже началось», — пояснил атмосферный ученый из Университета Рединга, профессор Пол Уильямс, соавтор изучения.

Найбольший рост турбулентности показали маршруты полетов в США, Северной и Южной Атлантике в Европе и на Ближнем Востоке.

Профессор Уильямс сказал, что повышенная турбулентность была вызвана большим сдвигом ветра или разницей в скорости ветра в струйном течении, дующей с запада на восток.

Он существует во многом из-за разницы температур между мировым экватором и полюсами и

хотя спутники не могут видеть турбулентность, они могут видеть структуру и форму струйного потока, что позволяет анализировать его.

Турбулентность в полете может привести к травмам тех, кто находится в небе из-за того, что при ясном небе она может возникнуть совершенно неожиданно, когда пассажиры не пристегнуты ремнями.

Есть и финансовые последствия.

По словам исследователей, авиационная промышленность ежегодно теряет от 150 до 500 миллионов долларов только в США из-за воздействия турбулентности, включая износ самолетов.

У этого также есть экологические издержки, поскольку пилоты сжигают топливо, избегая его.

Исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.