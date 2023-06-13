Саутварк: в Лондоне обнаружен редкий римский мавзолей

Остатки строения на участке Либерти-оф-Саутворк в Боро были описаны как «чрезвычайно редкие» и имеют сохранившиеся полы и стены.

Археологи считают, что это место использовалось как могила для более богатых членов римского общества.

Планируется работа над созданием постоянной экспозиции, сообщают авторы находки.

Раскопки проводились Лондонским музеем археологии (MOLA) при содействии Landsec and Transport for London (TfL).

MOLA считает, что качество сохранности делает его наиболее сохранившимся римским мавзолеем, когда-либо обнаруженным в Британии.

Рядом с центральной мозаикой были обнаружены приподнятые платформы, а ступени на самой нижней стороне остались целыми.

«Все признаки указывают на то, что это было солидное здание, возможно, двухэтажное» сообщает МОЛА.

Хотя это место считается местом захоронения, гробов обнаружено не было. Однако было обнаружено более 100 монет, фрагментов глиняной посуды, кровельной черепицы и кусков металла.

На этом месте велись продолжительные раскопки, где в 2022 году была обнаружена самая большая римская мозаика, найденная в Лондоне за более чем 50 лет .

Археологи из MOLA надеются точно определить возраст мавзолея и представили трехмерную модель этого места.

Landsec и TfL заявляют, что намерены восстановить и сохранить мавзолей для постоянной публичной демонстрации.