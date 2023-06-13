Полный список зелени, которую можно садить на своем участке все лето

Укроп - культура, наслаждаться которой можно хоть все лето, высеивая его каждые 15-20 дней.

Семена этой культуры всходят не быстро, по этой причин посевной материал нужно замачивать перед посадкой.

На протяжении всего лета также можно потреблять свежий салат - зелень кресс-салата появляется спустя 2 недели после посадки, а листовому салату понадобится месяц.

Шпинат - еще одно растение, которое радует владельцев участка весь период. Семена растения замачивают.

5-6 дней требуется руколе для того, чтобы взойти. Питательная и увлажненная почва - обязательное условие для выращивания данной культуры.

Посаженные в середине лета петрушка и лук-порей дадут к концу сезона свежую зелень.