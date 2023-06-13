Двойной полив томатов и трещины на овощах не появятся

Обильный урожай растений, выращенных в теплице или на открытом грунте, очень сильно зависит от качества полива.

Не следует использовать контрастный полив, так как такой подход приведет сначала к пересушиванию грунта, а после излишнему увлажнению. Такие ошибки лишат урожая на раз-два.

Эксперты в дачном деле советуют применять метод двойного полива, чтобы плоды были крепкими, сочными и без потрескавшейся кожицы.

Грядки с томатами поливают в 2 этапа. Сначала часть воды выливается под кусты. После через 2-3 часа выливают оставшуюся жидкость под растения.

Понятно, что нельзя забывать о подкормках, обработке от заболеваний и насекомых-вредителей.